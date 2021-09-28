Леонид Агутин жестко ответил подписчице на критику его творчества

Москва, 28 сентября. Российский музыкант Леонид Агутин резко высказался в адрес подписчицы, которая раскритиковала его творчество. Словесная перепалка между ними произошла в Сети.

Артист поделился с поклонниками фрагментом песни «Цветы» из своего нового альбома. Одна из подписчиц упрекнула музыканта в однообразии композиций и отсутствии оригинальности.

«Леонид, вы как будто всю жизнь тянете одну мелодию. Одну песню поете. Неужели нельзя что-то оригинальное придумать, вы же композитор? Аранжировщики лучше работают. Ну сколько можно в одно ду-ду», — написала пользовательница социальных сетей.

Музыкант не стал игнорировать замечание подписчицы и жестко ответил ей. В комментариях под своей публикацией он оставил гневное сообщение.

«Татьяна, вы очень несимпатичная женщина. И нелепые претензии к автору, которого слушают миллионы людей, только усугубляют ситуацию», — написал артист в Facebook.

В начале лета Леонид Агутин получил награду на престижном кинофестивале в Ницце. Международное сообщество отметило клип артиста на композицию Funky Cha.