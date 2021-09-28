Свалка рядом с домом может повысить риск развития рака легких на 16%

Москва, 28 сентября. Группа ученых пришла к выводу, что в жилых домах, которые расположены рядом со свалками, концентрация радона нередко превышает норму, что увеличивает риск развития рака легких.

Международная группа ученых провела соответствующее исследование на домах в Нигерии. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Уральского федерального университета.

«Ученые Уральского федерального университета с коллегами из Нигерии выяснили, что в жилых домах Лагоса (Нигерия), расположенных вблизи свалок, концентрация радона в 20 случаях из 100 превышает норму, установленную ООН (200 бк/м3). Увеличение средней концентрации радона в свою очередь увеличивает риск развития рака легких примерно на 16%», — заявили в университете.

Концентрация радона в помещениях зависит от многих факторов. Среди них геофизические и геологические показатели, вентиляция, метеорологические условия и уровень концентрации радона на открытом воздухе. Радон считается опаснейшим радиоактивным газом. Он легко проходит сквозь стены зданий через трещины и щели.

Ранее Министерство экономического развития Российской Федерации внесло инициативу перенести на два года реформу расширенной ответственности производителя (РОП). Речь идет о нововведении, которое предполагает самостоятельную утилизацию товаров и упаковки производителями. Согласно реформе, также допускается выплата экосбора.