Счетная палата предупредила о риске образования пузыря на ипотечном рынке

Москва, 28 сентября. Счетная палата (СП) РФ предупредила о риске появления пузыря из-за резкого роста цен на недвижимость и увеличения ипотечного портфеля.

Согласно заключению СП на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год, ипотечный портфель по итогам прошлого года вырос на 21% благодаря программе льготного кредитования. На 1 января текущего года его объем составил 9,5 триллиона рублей. По мнению аудиторов, рынок требует особого внимания со стороны Центробанка.

Всего за 2020 год было выдано 1713 тысяч ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей. Это больше, чем в 2019 году на 35% в количественном и на 51% в денежном выражении. Повышенный спрос на ипотеку повлек рост цен на недвижимость на 12% на первичном и на 9,5% на вторичном рынке, говорится в документе.

Ранее управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев заявил, что в 2021 году банки выдадут ипотечных кредитов на 4,5 трлн рублей, обновив рекорд. Однако темпы роста ипотеки будут замедляться, считает эксперт.