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Сэндлер и Энистон анонсировали «Загадочное убийство — 2»

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 08:57
Шоу-бизнес
Сэндлер и Энистон анонсировали «Загадочное убийство — 2»
instagram.com  /  @jenniferaniston

Лос-Анджелес, 28 сентября. Актеры Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон анонсировали продолжение детективной комедии «Загадочное убийство».

Оригинальный фильм вышел в 2019 году и собрал свыше 31 млн просмотров на стриминговом сервисе Netflix. Кинолента рассказывает о супружеской паре, которая отправляется в отпуск в Европу, чтобы возобновить свои отношения, но оказываются втянутыми в настоящее дело об убийстве. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Голливудские звезды сняли совместное шутливое видео. В нем они рассказали, что в продолжении будет меньшее количество убийств и больше путешествий. В трансляцию вмешался комедийный актер Дэвид Спейд, который заявил, что будет отдыхать в их пляжном доме, пока они будут заняты съемками сиквела.

Ожидается, что режиссером киноленты выступит Джереми Гарелик, а сценарий напишет Джеймс Вандербилт. Съемочный процесс начнется уже этой осенью. В Сети фильм будет показан в течение 2022 года.

Ранее продюсер фильмов о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи рассказала о будущем франшизы. Она отметила, что актера на роль агента 007 начнут искать в 2022 году.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сэндлер и Энистон анонсировали «Загадочное убийство — 2»
кино дженнифер энистон адам сэндлер загадочное убийство
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