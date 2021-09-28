Сэндлер и Энистон анонсировали «Загадочное убийство — 2»

Лос-Анджелес, 28 сентября. Актеры Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон анонсировали продолжение детективной комедии «Загадочное убийство».

Оригинальный фильм вышел в 2019 году и собрал свыше 31 млн просмотров на стриминговом сервисе Netflix. Кинолента рассказывает о супружеской паре, которая отправляется в отпуск в Европу, чтобы возобновить свои отношения, но оказываются втянутыми в настоящее дело об убийстве. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Голливудские звезды сняли совместное шутливое видео. В нем они рассказали, что в продолжении будет меньшее количество убийств и больше путешествий. В трансляцию вмешался комедийный актер Дэвид Спейд, который заявил, что будет отдыхать в их пляжном доме, пока они будут заняты съемками сиквела.

Ожидается, что режиссером киноленты выступит Джереми Гарелик, а сценарий напишет Джеймс Вандербилт. Съемочный процесс начнется уже этой осенью. В Сети фильм будет показан в течение 2022 года.

Ранее продюсер фильмов о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи рассказала о будущем франшизы. Она отметила, что актера на роль агента 007 начнут искать в 2022 году.