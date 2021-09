Актриса Ребел Уилсон похвасталась перед фанатами фигурой после похудения

Лос-Анджелес, 28 сентября. Голливудская актриса Ребел Уилсон удивила фанатов фотографией в красном купальнике. Так артистка похвасталась своими достижениями в борьбе с лишним весом.

В 2020 году звезда «Отпетых мошенниц» и «Идеального голоса» объявила, что у нее начался «год здоровья» и стала рассказывать фанатам, как она пытается избавиться от лишних килограмм. Однако на этом она не остановилась и продолжает тщательно следить за собой, о чем регулярно напоминает через соцсети.

It’s never too late to improve your life pic.twitter.com/xyF6N3EH6v