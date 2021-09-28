Актриса Ребел Уилсон похвасталась перед фанатами фигурой после похудения

Лос-Анджелес, 28 сентября. Голливудская актриса Ребел Уилсон удивила фанатов фотографией в красном купальнике. Так артистка похвасталась своими достижениями в борьбе с лишним весом.

В 2020 году звезда «Отпетых мошенниц» и «Идеального голоса» объявила, что у нее начался «год здоровья» и стала рассказывать фанатам, как она пытается избавиться от лишних килограмм. Однако на этом она не остановилась и продолжает тщательно следить за собой, о чем регулярно напоминает через соцсети.

«Никогда не поздно улучшить себя, улучшить свое здоровье, свое сердце, свое счастье, свою гармонию. Для всех, кто просто пытается стать немного лучше на этой неделе: дерзайте!. Каждый шаг имеет значение. Каждое усилие того стоит. Ты того стоишь», — подписала актриса пост в Twitter.

It’s never too late to improve your life pic.twitter.com/xyF6N3EH6v — Rebel Wilson (@RebelWilson) September 27, 2021

Для снимка Ребел надела слитный ярко-красный купальник. Она залезла на ствол мертвого дерева, выглядывающего из бирюзовой воды океана. Актриса отдыхала недалеко от курорта Брандо во Французской Полинезии.

Ранее стало известно, что Голливуд впервые представит картину, где каст будет состоять исключительно из ЛГБТ-актеров. Проектом займется студия Universal Pictures.