Госдепартамент счел пуск северокорейской ракеты нарушающим резолюцию ООН

Вашингтон, 28 сентября. Госдеп США счел ракетный пуск КНДР нарушающим несколько резолюций ООН. Об этом сообщает Reuters.

Внешнеполитическое ведомство США отмечает, что ракетный пуск КНДР представляет угрозу для международного сообщества и соседних с ней стран. В заявлении уточняется, что Вашингтон остается привержен дипломатии и призывает Пхеньян вступить в переговоры.

Ранее южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщило, что КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. По версии японского издания Киодо, выпущенный снаряд был баллистической ракетой.

Постпред Северной Кореи при ООН Ким Сон пообещал, что КНДР никогда не поставит под угрозу безопасность Южной Кореи, США и стран-соседей. Об этом он заявил в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.