Конгресс США потребовал разъяснений о планах Белого дома использовать российские базы

Вашингтон, 28 сентября. Конгрессмены, ответственные за внешнюю политику США, потребовали от администрации президента дать объяснения по поводу планов разместить военных на базах РФ в Центральной Азии.

Обращение было направлено в форме письма от лица высокопоставленных законодателей-республиканцев. Среди них члены комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш и член сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф.

Авторы выразили глубокую озабоченность попыткой Белого дома вести военное сотрудничество с Россией. По мнению конгрессменов, такие шаги не помогут достигнуть целей США по борьбе с международным терроризмом и не создадут более «стабильных и предсказуемых» отношений с Москвой.

Ранее в Финляндии состоялась встреча между военными представительствами России и США. На ней обсуждались планы размещения американских военных на российских базах в Центральной Азии для мониторинга террористической угрозы.