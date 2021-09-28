Певец Ар Келли признан виновным по делу о торговле людьми

Нью-Йорк, 28 сентября. Певец Роберт Келли признан виновным по всем девяти пунктам обвинения в рэкете и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка подтвердил приговор в Twitter. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Ар Келли был признан виновным в рэкете федеральным судом присяжных в Бруклине. Ар Келли признан виновным по всем пунктам обвинения», — говорится в заявлении.

R. Kelly has been convicted of racketeering by a federal jury in Brooklyn — US Attorney EDNY (@EDNYnews) September 27, 2021

Согласно информации от источника, 54-летнему автору хита «I Believe I Can Fly» было предъявлено одно обвинение в рэкете, включающее 14 основных актов сексуальной эксплуатации ребенка, похищение, взяточничество и торговлю людьми. Кроме того, Келли восемь раз нарушил «Закон Манна», который запрещает перевозить кого-либо через границу штата в любых аморальных целях.

Несколько свидетелей дали показания на суде. Большинство из них рассказали, как певец подвергал их извращенным и садистским прихотям, когда они были несовершеннолетними. Сам Ар Келли отрицал какие-либо правонарушения.

Подсудимый будет приговорен в среду, 4 мая 2022 года. Ему грозит обязательное минимальное наказание в виде десяти лет тюрьмы, но он может получить и пожизненный срок.

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