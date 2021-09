Певец Ар Келли признан виновным по делу о торговле людьми

Нью-Йорк, 28 сентября. Певец Роберт Келли признан виновным по всем девяти пунктам обвинения в рэкете и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка подтвердил приговор в Twitter. Об этом сообщает телеканал Fox News.

R. Kelly has been convicted of racketeering by a federal jury in Brooklyn