Пригожин пообещал «порвать на куски» Шнурова за оскорбление женщин

Москва, 28 сентября. Продюсер Иосиф Пригожин вызвал на ринг музыканта Сергея Шнурова. Соответствующий пост деятель культуры опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Пригожин отметил, что ранее лидер группы «Ленинград» выражал готовность встретиться с ним на бойцовской арене. Продюсер отреагировал на это высказывания и заявил, что принимает вызов.

«И тогда посмотрим, кто из нас мужчина настоящий. Оскорблять женщин в интернете ты мастер, а вот на ринге в кругу наших общих друзей мы как раз сможем показать, кто чего стоит на самом деле», — заявил он в видеообращении.

Пригожин добавил, что «порвет на куски» своего оппонента и готов провести бой с ним в любое время. При этом ранее Шнуров написал заявление в полицию на продюсера, обвинив его в угрозах.

Ранее состоялся дебют 60-летнего актера Никиты Джигурды в роли бойца ММА. Однако по требованию регламента турнира, его соперник и результат боя будут оглашены позже.