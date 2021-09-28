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Пригожин пообещал «порвать на куски» Шнурова за оскорбление женщин
Шоу-бизнес
Пригожин пообещал «порвать на куски» Шнурова за оскорбление женщин
Из личного архива Иосифа Пригожина

Москва, 28 сентября. Продюсер Иосиф Пригожин вызвал на ринг музыканта Сергея Шнурова. Соответствующий пост деятель культуры опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Пригожин отметил, что ранее лидер группы «Ленинград» выражал готовность встретиться с ним на бойцовской арене. Продюсер отреагировал на это высказывания и заявил, что принимает вызов.

«И тогда посмотрим, кто из нас мужчина настоящий. Оскорблять женщин в интернете ты мастер, а вот на ринге в кругу наших общих друзей мы как раз сможем показать, кто чего стоит на самом деле», — заявил он в видеообращении.

Пригожин добавил, что «порвет на куски» своего оппонента и готов провести бой с ним в любое время. При этом ранее Шнуров написал заявление в полицию на продюсера, обвинив его в угрозах.

Ранее состоялся дебют 60-летнего актера Никиты Джигурды в роли бойца ММА. Однако по требованию регламента турнира, его соперник и результат боя будут оглашены позже.

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Сергей Шнуров Иосиф Пригожин Валерия вызов ринг
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