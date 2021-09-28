Политолог Рар объяснил, как выборы в Германии повлияют на отношения с Россией

Москва, 28 сентября. Политика между Москвой и Берлином будет зависеть от будущего канцлера ФРГ. Об этом рассказал журналист-международник Александр Рар.

Эксперт дал интервью изданию «Украина.ру», в котором объяснил, что отношениям государств практически ничего не угрожает. Все может измениться, если «Зеленые» получат важные должности.

«Я думаю, что более предсказуем для России господин Шольц, потому что он уже находится в том правительстве госпожи Меркель, вторым человеком, которая одобрила «Северный поток — 2». Он где-то приверженец идей Вилли Брандта, который выступал 50 лет тому назад за сближение между Советским Союзом и Западной Германией, за политику разрядку. Я думаю, что Шольц в этой традиции пребывает, и будет пытаться выстраивать конструктивные отношения с Россией», — заявил Рар.

Он добавил, что глава ХДС/ХСС Армин Лашет также положительно относится к сотрудничеству с Москвой, но его партия считает иначе, а потому ему будет сложно действовать в этом ключе. Главный вопрос — насколько сильны будут «Зеленые».

«Если они выторгуют для себя ключевые министерства, и выторгуют для себя в коалиционным правительстве властные полномочия определять будущую политику Германии, а для них внешняя политика Германии — золотой ключ к власти и проявлению себя на международной арене, то нужно считаться с тем, что где-то появятся новые тучи над горизонтом российско-немецких отношений», — подытожил эксперт.

Ранее политик Штеффен Котре заявил, что партия «Зеленые» будет активно лоббировать срыв работы газопровода «Северный поток — 2», чем может спровоцировать кризис общеевропейских масштабов.