Польша рискует лишиться украинской рабочей силы из-за Германии

Варшава, 28 сентября. Граждане Украины, помогавшие сократить дефицит рабочей силы в Польше, поменяли предпочтения и все чаще на заработки уезжают в Германию, сообщает Bloomberg.

По данным официального бюро по трудоустройству, количество запрашивающих регистрацию в Польше украинцев ежегодно растет на 20%. Но информация польского Агентства кадровой службы показывает, что все больше украинцев не остаются работать там, а переезжают в соседнюю Германию.

После пандемии впервые за многие годы число живущих в Польше украинцев упало ниже миллиона человека. По оценкам агентства, количество ориентированных на граждан Украины предложений польских работодателей превысило количество заинтересованных соискателей в два раза.

«Мы можем говорить о тысячах украинцев, официально проживающих в Польше, но работающих в Германии, где нехватка рабочей силы также болезненна. Это серьезная угроза для Польши», — подчеркнул глава агентства Кшиштоф Инглот.

Ранее председатель экспертного совета ГК «Аксиома», эксперт по трудовой миграции Дмитрий Исповедников заявил, что в будущем количество трудовых мигрантов будет сокращаться по сравнению с сегодняшними цифрами, но совсем без потоков экономика не сможет обойтись. Россия будет ориентироваться и на привлечение квалифицированных специалистов, считает эксперт.