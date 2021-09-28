Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 08:53
08:50
Общество
Диетолог Никонова рассказала о способе восполнить запасы йода в организме
08:49
Шоу-бизнес
Певец Ар Келли признан виновным по делу о торговле людьми
08:41
Шоу-бизнес
Пригожин пообещал «порвать на куски» Шнурова за оскорбление женщин
08:37
Политика
Политолог Рар объяснил, как выборы в Германии повлияют на отношения с Россией
08:27
Экономика
Польша рискует лишиться украинской рабочей силы из-за Германии
08:26
Общество
Более 13 млн россиян сделали прививку от гриппа
08:25
Экономика
Стоимость барреля нефти Brent превысила 80 долларов впервые за три года
08:24
Политика
Украинский генерал Москаль назвал угрозу серьезнее «Северного потока — 2»
08:19
Экономика
Компания Cameron заплатит $1,4 млн властям США за поставки «Газпром нефти»
08:16
Политика
Международник Рар описал судьбу «СП-2» после поражения ХДС/ХСС на выборах
Все новости

Украинский генерал Москаль назвал угрозу серьезнее «Северного потока — 2»
Политика
Украинский генерал Москаль назвал угрозу серьезнее «Северного потока — 2»
naftogaz.com  /  НАК «Нафтогаз України»

Киев, 28 сентября. «Турецкий поток» представляет для Украины более серьезную угрозу, чем недавно проложенный «Северный поток — 2». Об этом заявил украинский генерал Геннадий Москаль.

Бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей напомнил, что Киев покупает реверсивный газ из Словакии, несмотря на то, что у страны нет какой-либо скважины, и она не производит газа. Однако Украина продолжает приобретать голубое топливо у страны из Центральной Европы, отметил Москаль.

Генерал напомнил, что газ по «Турецкому потоку» пойдет в Венгрию через Болгарию, Турцию и Сербию. Он отметил, что Словакия в будущем будет брать необходимый ресурс из «Северного потока — 2». Военный задался вопросом о том, где в таком случае Киев будет приобретать топливо.

Ранее российский политолог Сергей Михеев заявил, что высокая цена и недостаток газа в Евросоюзе может спровоцировать скорейшую реализацию «Северного потока — 2». Он отметил, что сейчас одним покупателям приходится переплачивать.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Украинский генерал Москаль назвал угрозу серьезнее «Северного потока — 2»
украина турецкий поток Северный поток — 2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru