Украинский генерал Москаль назвал угрозу серьезнее «Северного потока — 2»

Киев, 28 сентября. «Турецкий поток» представляет для Украины более серьезную угрозу, чем недавно проложенный «Северный поток — 2». Об этом заявил украинский генерал Геннадий Москаль.

Бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей напомнил, что Киев покупает реверсивный газ из Словакии, несмотря на то, что у страны нет какой-либо скважины, и она не производит газа. Однако Украина продолжает приобретать голубое топливо у страны из Центральной Европы, отметил Москаль.

Генерал напомнил, что газ по «Турецкому потоку» пойдет в Венгрию через Болгарию, Турцию и Сербию. Он отметил, что Словакия в будущем будет брать необходимый ресурс из «Северного потока — 2». Военный задался вопросом о том, где в таком случае Киев будет приобретать топливо.

Ранее российский политолог Сергей Михеев заявил, что высокая цена и недостаток газа в Евросоюзе может спровоцировать скорейшую реализацию «Северного потока — 2». Он отметил, что сейчас одним покупателям приходится переплачивать.