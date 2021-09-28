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Стоимость барреля нефти Brent превысила 80 долларов впервые за три года
Экономика
Стоимость барреля нефти Brent превысила 80 долларов впервые за три года
worldbank.org  /  Бюро внешних связей Всемирного банка

Лондон, 28 сентября. Цена на нефть североморской смеси Brent превысила 80 долларов впервые с 23 октября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на британской бирже ICE.

Согласно данным на 7:16 по Москве, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent росла на 0,85%, до 79,36 доллара за баррель. Цена за ноябрьские фьючерсы поднималась на 0,83%, до 80,19 доллара за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI в свою очередь дорожают на 0,85%. Цена за бочку техасской смеси нефти поднялась до 76,09 доллара за баррель.

Стоимость нефти поднимается на фоне признаков перспектив спроса на сырье и медленного роста предложения. Рынки ожидают нового прогноза ОПЕК, который будет представлен во вторник.

Ранее стало известно, что стоимость нефти Brent достигла трехлетнего максимума. По мнению экспертов Marex, это можно объяснить растущими показателями импорта из Японии.

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