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Компания Cameron заплатит $1,4 млн властям США за поставки «Газпром нефти»
Экономика
Компания Cameron заплатит $1,4 млн властям США за поставки «Газпром нефти»
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 28 сентября. Cameron, дочерняя компания Schlumberger, выплатит американским властям около 1,4 миллиона долларов за возможность поставок продукции «Газпром нефти» в обход санкций.

Данную информацию сообщили в Министерстве финансов Соединенных Штатов. Cameron является поставщиком различных товаров и услуг в нефтегазовой области, расположенным в Хьюстоне, США. Компания выплатит денежную компенсацию за участие в нефтяном проекте на арктическом шельфе, заявили в ведомстве.

«Cameron согласилась выплатить 1 423 766 долларов США для урегулирования своей возможной гражданской ответственности за очевидные нарушения, связанные с предоставлением услуг российской энергетической компании «Газпром нефть шельф» для нефтяного проекта на арктическом шельфе», — говорится в сообщении Минфина США.

Представители Cameron заключили контракты для своей дочерней компании Cameron Romania S.R.L. на поставку своих товаров партнерам из России в период с 2015 по 2016 год. По мнению министерства финансов, тем самым они по собственной инициативе скрыли факт нарушения закона.

Ранее «Газпром» заключил соглашение с венгерскими властями по поставке газового топлива на 15 лет. Страна будет импортировать до 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно.

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