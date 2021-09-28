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Международник Рар описал судьбу «СП-2» после поражения ХДС/ХСС на выборах
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Международник Рар описал судьбу «СП-2» после поражения ХДС/ХСС на выборах

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 08:16
Политика
Международник Рар описал судьбу «СП-2» после поражения ХДС/ХСС на выборах
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 сентября. Ситуация вокруг «Северного потока — 2» будет зависеть от того, кто станет канцлером Германии. Об этом заявил журналист-международник Александр Рар.

В интервью для издания «Украина.ру» он подчеркнул, что стать главой правительства может как лидер СДПГ Олаф Шольц, так и представитель ХДС/ХСС Армин Лашет. Поэтому дальнейшие действия ФРГ будут зависеть от того, кто из них станет канцлером, и как они убедят остальных политиков.

«Есть возможность, что будет коалиция во главе с Лашетом, и он сможет убедить свободных демократов и «зеленых» поддержать его. Также возможно, что Шольц, который стал первым, убедит тех же свободных демократов и «зеленых», чтобы они были с ним в союзе. Сейчас уже начинаются переговоры, они будут долго длиться, и в конечном итоге у нас будет какой-то результат», — заявил Рар.

Он добавил, что партия «Зеленых» резко выступает против «Северного потока — 2». Если они получат важные места в правительстве, то смогут препятствовать работе газопровода, вплоть до попыток его остановки. Однако оба ключевых кандидата на пост канцлера отличаются прагматичностью и вряд ли допустят подобное развитие событий.

Ранее российский политолог Сергей Михеев заявил, что политика Германии в отношении России не изменится, независимо от того как сложится правящая коалиция.

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германия александр рар сп-2 Северный поток — 2
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