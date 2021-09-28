Нюша призналась Утяшевой, что никогда не хотела Ferrari

Москва, 28 сентября. Певица Нюша посетила шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой», где рассказала о своем отношении к деньгам и материальным ценностям.

По словам певицы, ей никогда не была присуща зацикленность на вещах. Как отметила артистка, она не может назвать себя шопоголиком и утверждает, что тяжко заработанные деньги всегда тратились на более значимые и необходимые вещи, передает Starhit.

«Первое время, когда я много работала, не понимала, что такое деньги. Я их не видела, не чувствовала. Был такой поток гастролей. Мы копили на квартиру, машину. Я никогда не была материальным человеком, который мечтает купить Ferrari», — призналась певица.

Однако, как рассказала Нюша, и у нее есть маленькая страсть. По словам артистки, она не может удержаться от покупки нижнего белья. Ляйсан Утяшева отреагировала на этот факт с юмором, уточнив, что супругу певицы очень повезло.

Недавно беременная звезда была на отдыхе в Испании, где случился неприятный инцидент. Нюша стала жертвой ограбления, оставшись без денег и вещей.