Bloomberg сообщил о сокращении производства F-35 в США

Вашингтон, 28 сентября. Из-за пандемии COVID-19 компания Lockheed Martin поставит Вооруженным силам США меньшее количество новейших истребителей F-35, чем было запланировано, сообщает Bloomberg.

Изначально Lockheed Martin планировала поставить от 158 до 163 истребителей в 2022 году. Но в понедельник в компании заявили, что за указанный промежуток времени смогут собрать лишь 151-153 военных самолетов. В «обозримом будущем», начиная с 2023 года, Lockheed Martin будет ежегодного поставлять по 156 истребителей.

Пересмотр объема поставок «обеспечивает предсказуемость и стабильность» процесса производства, пока отрасль восстанавливает возникший из-за пандемии COVID-19 дефицит самолетов, отмечает агентство. В текущем году компания планирует поставить до 139 истребителей.

Ранее три новых истребителя пятого поколения F-35I Adir поступили на вооружение в Военно-воздушные силы Израиля. Самолеты войдут в состав 116-й эскадрильи Lions of the South и будут вносить свой вклад в «миссию по защите неба государства», сообщила Армия обороны Израиля.