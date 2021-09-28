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Читатели Interia впечатлены отпуском Путина в тайге

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 07:55
Политика
Читатели Interia впечатлены отпуском Путина в тайге
Федеральное агентство новостей

Варшава, 28 сентября. Президент России Владимир Путин провел отпуск в Сибири. На отдых он отправился вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Российский лидер совершил путешествие по тайге, где сплавился по реке, рыбачил и жил в палатке. Польские читатели издания Interia прокомментировали фотографии, сделанные во время отпуска.

«Я думал, он ловит рыбу и выпивает с Сигалом или с Депардье», — пошутил Fx.

Пользователь Bedac считает, что Путин находится в хорошей форме. В таком состоянии он сможет руководить Россией еще 20 лет, назло США.

«Красивая у вас страна, россияне, не загрязненная западными отходами цивилизации», — отметил Anja.

Adam считает, что такой отпуск проводят только настоящие мужчины. В Сибири дикая и суровая природа, и не каждый с ней справится.

«Как писал один западный журналист, «в кино Джеймс Бонд, а в реальной жизни — Владимир Путин»», — добавил он.

Ранее отдых российского лидера оценили читатели британского издания Daily Mail. Они сравнили Путина с главами Великобритании и США, высмеяв последних.

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