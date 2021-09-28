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Международник Рар: «Зеленые» — самая проамериканская партия в Германии

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 07:42
Политика
Международник Рар: «Зеленые» — самая проамериканская партия в Германии
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Москва, 28 сентября. Немецкая партия «Зеленых» получает деньги от НАТО и является самой проамериканской фракцией в ФРГ. Об этом заявил журналист-международник Александр Рар.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт подчеркнул, что «Союз 90/Зеленые» финансируются от негосударственных организаций. Они заинтересованы в том, чтобы США и дальше имели влияние над Европой.

«Партия «Зеленых» — самая проамериканская партия из всех остальных партий в Германии, это правда. С другой стороны, главный позыв их не в том, чтобы во всем нравиться или поддерживать Америку. Нет, у них по другому. Во-первых, они хотят зеленую революцию проводить во всем мире, и тоже хотят свою правозащитническую политику реализовать в отношении России, Китая и т.д. Для этого им нужна власть, нужна сила, которая поможет эту политику проводить», — отметил Рар.

Он добавил, что в этом отношении «Зеленые» не рассчитывают на Европу. Реальной силой они считают США, которые решают свои вопросы жесткими методами.

Ранее Александр Рар заявил, что немецкие избиратели ориентируются на личности, а не на партии. Это позволило социал-демократам победить на парламентских выборах.

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сша германия александр рар зеленые
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