Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 08:52
08:50
Общество
Диетолог Никонова рассказала о способе восполнить запасы йода в организме
08:49
Шоу-бизнес
Певец Ар Келли признан виновным по делу о торговле людьми
08:41
Шоу-бизнес
Пригожин пообещал «порвать на куски» Шнурова за оскорбление женщин
08:37
Политика
Политолог Рар объяснил, как выборы в Германии повлияют на отношения с Россией
08:27
Экономика
Польша рискует лишиться украинской рабочей силы из-за Германии
08:26
Общество
Более 13 млн россиян сделали прививку от гриппа
08:25
Экономика
Стоимость барреля нефти Brent превысила 80 долларов впервые за три года
08:24
Политика
Украинский генерал Москаль назвал угрозу серьезнее «Северного потока — 2»
08:19
Экономика
Компания Cameron заплатит $1,4 млн властям США за поставки «Газпром нефти»
08:16
Политика
Международник Рар описал судьбу «СП-2» после поражения ХДС/ХСС на выборах
Все новости

УЕФА окончательно остановил дело в отношении клубов Суперлиги
Спорт
УЕФА окончательно остановил дело в отношении клубов Суперлиги
thesuperleague.com  /  EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY, S.L.

Ньон, 28 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратил дисциплинарное разбирательство в отношении клубов-учредителей Суперлиги — «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».

Дело было возбуждено 25 мая 2021 года. Тогда комиссия организации провела расследование и выдвинула обвинения против трех европейских клубов за нарушение нормативно-правовой базы УЕФА. Делопроизводство было приостановлено 9 июня.

«После приостановки судебных разбирательств против «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала» по делу, связанному с потенциальным нарушением правовой базы УЕФА в связи с так называемой Суперлигой, апелляционный орган УЕФА объявил сегодня разбирательство недействительным, — говорится в официальном заявлении пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций.

Но похоже учредители Суперлиги создали прецедент, который вдохновил президента итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса. Он выразил намерения создать новый европейский турнир и готов пожертвовать на него 10 миллиардов евро.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / УЕФА окончательно остановил дело в отношении клубов Суперлиги
уефа дело суперлига Разбирательство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru