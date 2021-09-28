УЕФА окончательно остановил дело в отношении клубов Суперлиги

Ньон, 28 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратил дисциплинарное разбирательство в отношении клубов-учредителей Суперлиги — «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».

Дело было возбуждено 25 мая 2021 года. Тогда комиссия организации провела расследование и выдвинула обвинения против трех европейских клубов за нарушение нормативно-правовой базы УЕФА. Делопроизводство было приостановлено 9 июня.

«После приостановки судебных разбирательств против «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала» по делу, связанному с потенциальным нарушением правовой базы УЕФА в связи с так называемой Суперлигой, апелляционный орган УЕФА объявил сегодня разбирательство недействительным, — говорится в официальном заявлении пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций.

Но похоже учредители Суперлиги создали прецедент, который вдохновил президента итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса. Он выразил намерения создать новый европейский турнир и готов пожертвовать на него 10 миллиардов евро.