Политолог Михеев: партия Меркель проиграла из-за факторов усталости

Москва, 28 сентября. Партия ХДС/ХСС проиграла СДПГ на парламентских выборах в ФРГ по ряду причин. Об этом заявил российский политолог Сергей Михеев.

Социал-демократическая партия Германии обошла блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с минимальным отрывом (25,7% против 24,1%). Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил это решение избирателей.

«Неудачи в мигрантской политике, хотя вроде бы левые тоже выступают за иммиграцию, но ответственность за иммигрантов вешают на Меркель. Просто есть фактор усталости. На это же дело наслоилось много факторов. Например, та же самая усталость от мер по коронавирусу. Она многих вывела из себя, и, кстати говоря, тоже ударила по экономике», — отметил Михеев.

Он добавил, что население обычно во всем винит действующую власть. Чаще всего оно право, но именно такой взгляд граждан испортил позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и ее партии ХДС/ХСС.

Ранее канал Welt сообщил, что лидеры партий бундестага предрекли серьезную борьбу за кабмин по итогам выборов.