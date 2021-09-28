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Цены на овощи «неборщевого набора» резко выросли в России

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 07:10
Экономика
Цены на овощи «неборщевого набора» резко выросли в России
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 28 сентября. Кабачки, баклажаны и сладкий перец существенно подорожали за год, цены растут на тепличные и выращиваемые на открытом грунте овощи.

Оптовые цены на отечественные кабачки в Москве в середине сентября были в три раза выше, чем в сентябре 2020 года. Стоимость этих овощей выросла с 27 рублей до 90 рублей за килограмм. Оптовые цены на сладкий перец увеличились более чем в 2,5 раза, с 38 до 105 рублей за килограмм, на баклажаны — почти в 1,5 раза, с 42 до 60 рублей за килограмм, сообщает «Российская газета».

Гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов назвал подорожание овощей в этом сезоне беспрецедентным. Среди факторов роста цен глава компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова отметила увеличение стоимости перевозок, подорожание средств защиты растений и минудобрений, а также рост затрат на сезонных рабочих. Эксперт призвала не ждать возращения цен к прошлогодним отметкам. Во всех развитых странах плодоовощная продукция дорожает быстрее инфляции, заключила Решетникова.

Ранее сообщалось, что цена гречки в России обновила десятилетний максимум. В августе стоимость крупы в среднем доходила до 102,5 рубля.

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овощи цены продукты
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