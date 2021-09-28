Политолог Рар объяснил победу СДПГ на выборах в Германии

Москва, 28 сентября. Немецкие избиратели ориентируются на личности, а не на партии, что позволило социал-демократам победить на парламентских выборах, заявил журналист-международник Александр Рар.

В интервью для «Украина.ру» он заявил, что такая поддержка Социал-демократической партии Германии оказалась неожиданной. Он назвал причины, почему выборы прошли таким образом.

«Три-четыре месяца назад они (СДПГ — Прим. ред.) имели поддержку 13% избирателей, набрали 25%. Это гигантский рывок благодаря Шольцу, который смог убедить избирателей, что он лучший канцлер», — отметил политолог.

Он добавил, что на политической арене в ФРГ произошли серьезные сдвиги. «Зеленым» пророчили первое место, но они набрали лишь 14% голосов.

«Избиратель меньше ориентирован на партии, как это было традиционно раньше в истории Германии. С одной стороны смотрят на личности, и фактор личности сегодня опять играет большую роль, и, во-вторых, ему (голосующему — Прим. ред.) непонятно, за что отдельная партия стоит. Поэтому он принимает решение в последний момент. 40% избирателей приняли решение, за кого голосовать, в ту секунду, когда вошли на избирательный участок», — подчеркнул журналист.

Ранее Александр Рар заявил, что завершившиеся выборы в Германии и грядущая политическая гонка во Франции могут обернуться глубоким системным кризисом ЕС.