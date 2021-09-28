Политолог Михеев объяснил, станет ли Крым проблемой для России и Турции

Москва, 28 сентября. Крымский полуостров уже является проблемной точкой для РФ и Турции. Об этом заявил российский политолог Сергей Михеев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постоянно говорит о том, что Крым принадлежит Украине. Эксперт считает, что в этом отношении Анкара не изменит свою позицию.

«Эта проблема, в первую очередь, российская. Почему? Потому что мы все время говорим и демонстрируем заинтересованность в отношениях с Турцией, а Турция позволяет все то, что хочет, в частности, и по Крыму. Они могли бы занимать более нейтральную позицию, но они достаточно активно этот крымский вопрос педалируют. Они понимают, что им здесь ничего не светит, но да, действительно, они пытаются использовать это в других вопросах. В вопросах по Сирии, в вопросах по Нагорному Карабаху», — отметил эксперт.

Он добавил, что Анкара может только меньше говорить про Крым, но не сможет признать его вхождение в состав РФ, поскольку это будет противоречить ее прошлым заявлениям. Поэтому эта игра между странами теряет ценность.

Ранее заместитель директора Института общественных наук и международных отношений (ИОНМО), доцент кафедры «История» СевГУ Вадим Хапаев в интервью для Федерального агентства новостей объяснил, почему Крым не смог стать частью России в 1994 году.