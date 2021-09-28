Россия может предоставить США свои базы в Центральной Азии

Нью-Йорк, 28 сентября. Соединенные Штаты после вывода войск из Афганистана находятся в поисках плацдарма для отслеживания потенциальной террористической угрозы, исходящей от южноазиатской республики.

На прошлой неделе состоялась встреча председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова по инициативе американской стороны. На переговорах обсуждалась возможность размещения американских военных на российских базах в Центральной Азии. Таким образом, США хотят найти новый опорный пункт для отслеживания и оперативного реагирования на угрозу, которую, по их мнению, может представлять «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России), пишет газета Wall Street Journal.

Герасимов внимательно выслушал своего коллегу из Пентагона и принял к сведению его слова. Однако никаких конкретных обещаний в ответ на это не дал, утверждает издание. При этом WSJ пишет, что несколько лет назад американский конгресс запретил Пентагону какие-либо контакты с российским Минобороны.

С 20 по 24 сентября в Оренбурге проходили командно-штабные учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия — 2021». Валерий Герасимов призвал участников ШОС продолжать работу в области предотвращения террористической угрозы.

1 Организация запрещена на территории РФ.