Дети пострадали во время взрыва газа в частном доме в Махачкале

Махачкала, 28 сентября. Взрыв газа произошел в частном доме в Махачкале. В результате происшествия пострадали пять человек, в числе которых и дети.

Соответствующей информацией во время беседы с ТАСС поделился пресс-центр МЧС России. Сообщение об инциденте поступило в 04:30. Происшествие случилось в поселке Новый Хушет на улице Кайтуева.

Спасатели по прибытию на место происшествия установили, что случился взрыв газа на территории пристройки к частному жилому дому. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали пять человек, включая троих детей.

Аналогичный инцидент ранее произошел в многоквартирном доме в Ставрополе. В результате взрыва газа пострадал один человек.