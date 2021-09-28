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Политолог Михеев: дефицит газа в Европе ускорит запуск «СП-2»

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 05:56
Политика
Политолог Михеев: дефицит газа в Европе ускорит запуск «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 сентября. Высокая цена и недостаток газа в Евросоюзе может спровоцировать скорейшую реализацию «Северного потока — 2». Об этом заявил российский политолог Сергей Михеев.

В интервью для «Украина.ру» он отметил, что в Европе из-за голубого топлива возникла двоякая ситуация. Для одних покупателей ничего не изменилось, другие вынуждены переплачивать.

«Все те, кто имеют долгосрочные контракты с «Газпромом», не испытывают ни нехватки газа, ни испытывают проблем с его высокой ценой. Все те, кто ушел на эти спотовые контракты, на биржу, под разговоры о том, что надо диверсифицировать поставки — у всех у них есть проблемы, потому что понятно, что на бирже цена будет выше», — заявил политолог.

Он уверен, что эти махинации были проведены под давлением американцев. Они хотят доказать, что их сланцевый газ не такой уж и дорогой. Однако те, кто заинтересован зарабатывать, сами поймут, в чем дело.

«Есть германский правящий бизнес-класс, для него это важно. Они понимают, что это большие деньги. Я не удивлюсь, если Меркель, уйдя в отставку, со временем станет лоббистом российско-германских проектов», — подчеркнул Михеев.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин заявил, что после усиления позиции немецкой партии «Зеленые» в бундестаге можно ожидать от нее «мелких гадостей» в отношении газопровода «Северный поток — 2».

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ес газ сп-2 Северный поток — 2
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