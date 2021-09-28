Facebook инвестирует 50 млн долларов в фонд для разработки метавселенной

Вашингтон, 28 сентября. Facebook создает Фонд программ и исследований XR для финансирования разработки метавселенной, который должен будет инвестировать в исследования 50 млн долларов за два года.

Фонд будет инвестировать во внешние исследования и программы, которые помогут в создании цифровой платформы взаимодействия пользователей вне физического пространства и привязки к определенным устройствам (метавселенной). Об этом говорится в сообщении, подписанном главой Reality Labs, вице-президентом Facebook Эндрю Босвортом и вице-президентом по глобальными вопросам Никой Клегг.

Метавселенная будет существовать вне зависимости от существования в ней Facebook. Многие из продуктов XR полностью реализуют в ближайшие 10-15 лет. Первоначальными партнерами фонда выступят Организация американских штатов, Университет Гонконга, Сеульский национальный университет, Университет Говарда и другие образовательные, научные, технологические и правозащитные организации.

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