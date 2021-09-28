Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 05:51
05:39
Технологии
Facebook инвестирует 50 млн долларов в фонд для разработки метавселенной
05:24
Общество
Диетолог Тараско перечислила полезные свойства граната в осенний период
05:22
Происшествия
Пешеходный переход рухнул на оживленную трассу под Пермью, есть погибшие
05:11
Общество
Коллективный иммунитет к COVID-19 может быть достигнут в России к концу года
05:10
Общество
Борис Корчевников рассказал о безответной любви к популярной актрисе
04:50
Общество
Биолог Баранова сообщила о сокращении срока жизни после COVID-19 на 10 лет
04:49
Общество
Специалисты «Врачи РФ» выяснили, когда станет возможным вылечить диабет
04:33
Общество
Диетолог Бобровский перечислил три недорогих сорта рыбы для осеннего рациона
04:25
Политика
КНДР пообещала не угрожать Южной Корее и США
04:20
Политика
Киев вновь заявил о готовности к переговорам Путина и Зеленского
Все новости

Коллективный иммунитет к COVID-19 может быть достигнут в России к концу года
Общество
Коллективный иммунитет к COVID-19 может быть достигнут в России к концу года
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 сентября. Кампания по вакцинации от COVID-19 в России может завершиться к зиме 2021 года, к этому времени у населения может сформироваться коллективный иммунитет.

Однако это не значит, что проблема с коронавирусом в ближайшее время перестанет существовать. Об этом ТАСС заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

«Думаю, что кампания по вакцинации в России должна закончиться к зиме. Судя по тем данным, которые мы видим, у нас уже довольно высокий уровень коллективного иммунитета. Но этот показатель нестабилен», — сказал он.

Однако наработанный иммунитет может не действовать против новых штаммов коронавируса. К тому же, без ревакцинации уровень защиты снижается. Также нельзя предсказать, каким образом коронавирус будет мутировать в дальнейшем.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирусная инфекция научилась «обходить иммунные барьеры» организма. COVID-19 приобретает все больше признаков респираторных заболеваний, маскируясь под обычную простуду. Многие принимают болезнь за отравление, так как вирус вызывает насморк или расстройство желудка.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Коллективный иммунитет к COVID-19 может быть достигнут в России к концу года
иммунитет вакцинация коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru