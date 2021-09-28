Коллективный иммунитет к COVID-19 может быть достигнут в России к концу года

Москва, 28 сентября. Кампания по вакцинации от COVID-19 в России может завершиться к зиме 2021 года, к этому времени у населения может сформироваться коллективный иммунитет.

Однако это не значит, что проблема с коронавирусом в ближайшее время перестанет существовать. Об этом ТАСС заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

«Думаю, что кампания по вакцинации в России должна закончиться к зиме. Судя по тем данным, которые мы видим, у нас уже довольно высокий уровень коллективного иммунитета. Но этот показатель нестабилен», — сказал он.

Однако наработанный иммунитет может не действовать против новых штаммов коронавируса. К тому же, без ревакцинации уровень защиты снижается. Также нельзя предсказать, каким образом коронавирус будет мутировать в дальнейшем.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирусная инфекция научилась «обходить иммунные барьеры» организма. COVID-19 приобретает все больше признаков респираторных заболеваний, маскируясь под обычную простуду. Многие принимают болезнь за отравление, так как вирус вызывает насморк или расстройство желудка.