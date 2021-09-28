Борис Корчевников рассказал о безответной любви к популярной актрисе

Москва, 28 сентября. Телеведущий и актер Борис Корчевников раскрыл имя женщины, к которой испытывал романтические чувства в детстве.

Артист редко распространяется о собственной личной жизни. Поклонникам известно лишь о его отношениях с актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Но пара распалась после семилетнего романа. В новом выпуске программы «Судьба человека» 39-летний Корчевников признался, что был влюблен артистку Анастасию Вертинскую, которой сейчас 76 лет.

Корчевников часто видел Вертинскую у актера Олега Ефремова, с которым у нее был роман. Гостья передачи актриса Людмила Зайцева, высоко оценила внешность артистки.

«Божественное лицо. Божественное. Я однажды встретила ее на улице. Она шла в дубленке, и я покраснела», — вспомнила Зайцева.

Ранее Корчевников обвинил мать в своем одиночестве. Секретом телеведущий поделился в ответ на заявление сына Олега Газманова Родиона, который признался, что строгая и требовательная мать никогда не воспринимала радушно всех его возлюбленных.