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Диетолог Бобровский перечислил три недорогих сорта рыбы для осеннего рациона
Общество
Диетолог Бобровский перечислил три недорогих сорта рыбы для осеннего рациона
roscontrol.com  /  Пресс-служба Росконтроля

Москва, 28 сентября. Диетолог Андрей Бобровский назвал три недорогих вида рыбы, которая поможет в профилактике многих заболеваний и борьбе с плохим настроением осенью.

Доцент медицинского факультета СПбГУ, врач-диетолог Андрей Бобровский посоветовал добавлять рыбу в рацион три-четыре раза в неделю. Самыми недорогими и полезными он назвал сельдь, скумбрию и сардину.

«Это недорогие, распространенные и полезные сорта рыбы, которые всегда есть в продаже и доступны для любого кошелька», — сообщил в интервью радио Sputnik Бобровский.

Употребление этих видов рыбы в пищу способствует выработке «гормона хорошего настроения» (серотонина), подчеркнул диетолог. Специалист уточнил, что по вкусовым качествам замороженная рыба не хуже охлажденной, но безопаснее ее.

Ранее звездный диетолог Маргарита Королева рассказала, как необходимо разнообразить питание, чтобы не наступила осенняя хандра. Эксперт советует утренний кофе заменить на травяной чай, а позавтракать можно тостом из отрубей с яблочным джемом. На ланч можно использовать оладьи из кабачков или цукини с добавлением ягодного джема, а на обед — легкий суп с белыми грибами или овощами с зеленью. На ужин диетолог предложила приготовить салат с репой, морковью, сельдереем, авокадо и огурцом.

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