КНДР пообещала не угрожать Южной Корее и США

Нью-Йорк, 28 сентября. Постпред Северной Кореи при ООН Ким Сон пообещал, что КНДР никогда не поставит под угрозу безопасность Южной Кореи, США и других стран-соседей.

Сон напомнил, что КНДР под военным сдерживанием имеет право на самооборону с целью предотвращения агрессивной войны и защиты северокорейских граждан. При этом Северная Корея не ждет от Вашингтона отказа от враждебной политики против Пхеньяна. КНДР готова идти навстречу США, если они откажутся от агрессивной политики. Об этом Ким Сон заявил в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Если США хотят увидеть окончание самой длительной корейской войны, и если они действительно желают мира на Корейском полуострове, они должны сделать первый шаг к отказу от враждебной политики против КНДР, прекратив на постоянной основе совместные учения и развертывание всех видов стратегического оружия, направленного на КНДР, на и вокруг Корейского полуострова», — сказал он.

Ранее КНДР назвала уважение главным условием проведение саммита с Южной Кореей. Пхеньян положительно воспринял предложение Сеула официально провозгласить окончание войны. Он также готов восстановить межкорейский офис связи и организовать саммит лидеров стран.