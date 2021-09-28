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Политика
Киев вновь заявил о готовности к переговорам Путина и Зеленского
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Киев вновь заявил о готовности к переговорам Путина и Зеленского
Политика
Киев вновь заявил о готовности к переговорам Путина и Зеленского
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 28 сентября. Киев готов к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Представители киевских властей вновь говорят о вероятной встрече Зеленского и Путина. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что разговор якобы «принес бы много дискомфорта» российскому президенту, а руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак на телеканале ICTV отметил важность проведения переговоров.

«Как сказал президент, он сам выступил за проведение этих переговоров, и он обратился к президенту России, мы помним. И поэтому я могу сказать так, что, безусловно, это важно, важно, чтобы эта встреча, эти переговоры состоялись», — сказал Ермак.

Кулеба назвал целесообразной встречу Путина и Зеленского, если она поможет Украине достичь мира. Он также отметил, что украинский лидер четко знает красные линии.

Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак является теневым президентом страны, заявил ранее киевский политолог Михаил Басараб. По словам эксперта, союз президента Украины Владимира Зеленского и Андрея Ермака демонстративно укрепляет власть.

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Все новости / Политика / Киев вновь заявил о готовности к переговорам Путина и Зеленского
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