Рок-группа Maneskin согласовала два концерта в России на 2022 год

Москва, 28 сентября. Итальянская рок-группа Maneskin проведет два концерта для российской публики в следующем году.

Музыканты значительно увеличили свою фанбазу после победы на Евровидении-2021. Множество поклонников группы есть и в России, для которых Maneskin выступит в Санкт-Петербурге и Москве. Генеральным партнером концерта станет сервис «Яндекс.Музыка», который и сообщил РИА Новости о предстоящем событии.

«9 и 11 марта 2022 года в Москве и Санкт-Петербурге состоятся первые большие сольные концерты Maneskin», — сообщила пресс-служба.

Рок-группа уже встречалась с российскими фанатами. В августе состоялась встреча в московском парке Горького. Члены Maneskin поделились, что знают Little Big и подписаны на Роскосмос в соцсетях.

Всего группа выступит в более чем 20 городах. Анонс своих концертов Maneskin сделала в аккаунте Instagram.