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Политолог Михеев: выборы в Германии не отразятся на отношениях с Россией
Политика
Политолог Михеев: выборы в Германии не отразятся на отношениях с Россией
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 сентября. Политика Германии в отношении России не изменится, независимо от того как сложится правящая коалиция. Об том заявил российский политолог Сергей Михеев.

Парламентские выборы в ФРГ выиграла Социал-демократическая партия Германии. Христианско-демократический и Христианско-социальный союз занял второе место. Эксперт в интервью для «Украина.ру» объяснил, как новое правительство будет взаимодействовать с Кремлем.

«Мы все-таки не знаем, какой будет правящая коалиция пока. В принципе, в Германии этот процесс формирования коалиции может затянуться на несколько месяцев, запросто. Пока эти месяцы идут, канцлером Германии будет оставаться Меркель», — отметил Михеев.

Он добавил, что «Зеленые» могут оказаться в обоих вариантах нового правительства, но вряд ли они будут определять политику государства. Если говорить о СДПГ и ХДС/ХСС, то там все зависит от того, кто будет формировать новую коалицию. Пока оба кандидата на пост канцлера ФРГ выступают за диалог с Россией. Социал-демократы — это не какая-то диковинка, поскольку с ними была связь еще во времена СССР.

«Пока каких-то таких серьезных проблем ни тот, ни другой канцлер нам не сулят», — резюмировал эксперт.

Ранее авторитетный немецкий политолог Александр Рар заявил, что итоги парламентских выборов в Германии обещают четыре года грандиозного раскола и внутренней борьбы в бундестаге.

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Сергей Михеев выборы германия
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