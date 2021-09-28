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Риэлтор Балбек назвала два новых риска при покупке недвижимости

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 03:35
Общество
Риэлтор Балбек назвала два новых риска при покупке недвижимости
pixabay.com

Москва, 28 сентября. Руководитель направления правовой поддержки сети офисов «Миэль» Ольга Балбек назвала новые риски при приобретении недвижимости.

К таким рискам эксперт отнесла неожиданный иск от супруга продавца квартиры. Проблема, как правило, решается тем, что продавец указывает в договоре купли-продажи отдельным пунктом, что не состоял в законном браке на момент покупки квартиры, или составляет соответствующее заявление в нотариальной форме.

«В это заявление может быть добавлено условие: в случае претензий со стороны третьих лиц, продавец обязуется решить их самостоятельно и за свой счет», — сообщила агентству «Прайм» Балбек.

В плане юридических проверок эксперт «основной головной болью» для представителей риэлторского бизнеса называет материнский капитал. Юристы при проверке объекта недвижимости запрашивают информацию об использовании маткапитала от продавца жилья и данные из Пенсионного фонда. Основным доказательством соблюдения требований закона при приобретении недвижимости с участием материнского капитала служит справка об остатке средств по сертификату из ПФР, заключила Балбек.

Ранее сообщалось, что спрос на apeнду жилoй нeдвижимocти пo вceй тeppитopии PФ увеличился в 2021 году на 25% по сравнению с прошлогодними показателями.

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