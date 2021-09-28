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Корабль «Союз МС-18» перестыкуют с модуля «Рассвет» на «Науку» на МКС
Технологии
Корабль «Союз МС-18» перестыкуют с модуля «Рассвет» на «Науку» на МКС
Пресс-служба Роскосмоса  /  Космонавт Олег Новицкий

Москва, 28 сентября. Экипаж МКС во вторник произведет перестыковку корабля «Союз МС-18» на новый модуль «Наука».

Корабль «Союз МС-18» назван в честь первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщил Роскосмос на своем сайте.

«Расчетное время отделения корабля — 15.21 мск, автономный полет продлится предварительно 40 минут», — говорится в сообщении.

Перестыковку «Ю. А. Гагарин» с модуля «Рассвет» на модуль «Наука» совершат российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вместе с американским астронавтом Марком Ванде Хай. «Наука» вошла в состав МКС этим летом.

Ранее стало известно, что Роскосмос выделил финансирование на разработку требований к Российской орбитальной служебной станции (РОСС) и ее семи модулям. Согласно документам, разработка требований будет осуществляться в ходе научно-исследовательской работы, на которую потратят 1,735 миллиарда рублей до ноября 2025 года.

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наука мкс Союз МС-18
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