Париж, 28 сентября. Министерство Сербии привело вооруженные силы возле Косово в состояние повышенной боевой готовности. Власти обвиняют соседей в провокациях после развертывания полиции в регионе.

Напомним, сербское правительство не признает независимость Косово. Напряженную ситуацию между Приштиной и Белградом обсудили читатели французского издания Le Figaro.

«Пусть НАТО заткнется!» — отметил Gorax.

Пользователь DARIUS47 считает, что Сербия пострадала не от рук местного правительства, а от США. Он ссылается на документальный фильм The Weight of Chains. Вашингтон оказал финансовую помощь хорватским националистам ради очевидной цели.

«Если Россия поддержит Сербию, дело примет другой оборот», — подчеркнул AUDIOPHILE50.

Читатель yerm заявил, что Косово еще в 14 веке было местом, где сербы остановили войска Турции. Теперь же это место захватили албанские мусульмане, которые приняли эту веру от турков.

Ранее сербский политолог Стеван Гайич, а также российские эксперты по событиям на Балканах Екатерина Зотова и Георгий Энгельгардт в интервью для Федерального агентства новостей рассказали, что президент Сербии Александр Вучич пытается «усидеть на двух стульях». Он балансирует между Западом и Россией, стараясь предстать перед сербами патриотом своей страны, откладывая решение острейших вопросов на потом.