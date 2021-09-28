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Кулеба призвал Киев работать над «аппетитом» Запада к санкциям против России
Политика
Кулеба призвал Киев работать над «аппетитом» Запада к санкциям против России
mfa.gov.ua  /  Пресс-служба МИД Украины

Киев, 28 сентября. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев должен поработать над появлением «аппетитов» у Запада к новым антироссийским санкциям.

По словам Кулебы, у западных партнеров сейчас нет «аппетита» на применение новых санкций против России. Об этом он заявил на телеканале ICTV.

«Это не означает, что мы не должны работать над тем, чтобы такие аппетиты появились, мы над этим работаем и эта тема будет обсуждаться во время саммита Украина–ЕС», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия будет реагировать на новые санкции США против бизнесменов. Москва даст мудрый ответ на санкции США против 35 чиновников и бизнесменов, если такие ограничения будут введены. Представитель Кремля считает, что ответ президента России Владимира Путина на ограничения будет предсказуемым.

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