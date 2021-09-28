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Киев хочет успеть провести саммит в «нормандском формате» при Меркель
Политика
Киев хочет успеть провести саммит в «нормандском формате» при Меркель
bundeskanzlerin.de

Киев, 28 сентября. Киев хочет провести саммит «нормандской четверки» до того, как Ангелы Меркель покинет пост канцлера ФРГ, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, консультации в «нормандском формате» проводятся постоянно. Ермак подчеркнул, что Меркель сделала «очень много» и Киев считает справедливым проведение саммита с ее участием.

«Мы сегодня работаем над тем, чтобы такая встреча лидеров «нормандского формата» состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель», — заявил в эфире телеканала ICTV Ермак.

Ранее в российской делегации по итогам видеоконференции «нормандского формата» заявили, что созыв саммита «нормандской четверки» в обозримом будущем представляется проблематичным. На его проведении с лета прошлого года настаивает Украина, к которой присоединились Берлин и Париж.

«Нормандский формат» существует с июня 2014 года, когда лидеры России, Германии, Украины и Франции в ходе празднования 70-летия со дня высадки союзнических войск в Нормандии впервые обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. Последний саммит прошел 9 декабря 2019 года в Париже. В настоящее время стороны обсуждают перспективы взаимодействия в данном формате.

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