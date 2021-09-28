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Advance: Зеленский начал войну с олигархами ради того, кто дал ему власть
Политика
Advance: Зеленский начал войну с олигархами ради того, кто дал ему власть
Федеральное агентство новостей

Загреб, 28 сентября. Украинские власти приняли закон о деолигархизации, что вызывает массу вопросов. Президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, играет в этом случае на конкретной стороне.

Нововведение последовало сразу после того как было совершено покушение на советника украинского лидера Сергея Шефира. Об этом сообщает хорватское издание Advance.

«Сразу понятно, что на Украине сложилась очень напряженная ситуация, которая может привести к новому серьезному повороту», — отметил автор Д. Марьянович.

Зеленский отчаянно пытается присоединить Украину к ЕС, а одно из требований для этого — решение проблемы с олигархами, поскольку они могут помешать планам Европы. Конечно, крупные бизнесмены могут подстраивать политическую ситуацию под себя и свои интересы, и на первый взгляд такой закон кажется логичным.

«Правда, вопрос в том, насколько намерения Зеленского искренни и поделен ли уже олигархический класс Украины на «своих» и тех, кого нужно устранить», — подчеркнул эксперт.

Критики считают, что таким образом глава Украины пытается получить еще большую власть. Вероятно, так оно и будет, поскольку он руководит СНБО, рассматривающим кандидатов в олигархи.

«Иными словами, вряд ли стоит ожидать, что Зеленский возьмется за каких-нибудь влиятельных людей, которые приложили руку к тому, чтобы он стал президентом», — резюмировал Марьянович.

Ранее политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов в интервью для Федерального агентства новостей заявил, что украинская власть либо действительно не знает общеизвестных исторических фактов, либо сознательно их игнорирует в угоду своим интересам.

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