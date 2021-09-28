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Журналисты CNet назвали три способа получить Microsoft Office бесплатно
Технологии
Журналисты CNet назвали три способа получить Microsoft Office бесплатно
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Вашингтон, 28 сентября. Через сайт компании Microsoft можно получить бесплатный доступ к программам пакета Office, сообщает издание CNet.

Для студентов или преподавателей предоставляется льготный доступ к облачному сервису Office 365. Но пользователям придется зарегистрироваться на сайте Microsoft с помощью корпоративной почты учебной организации, отметили журналисты в преддверии выхода на рынок новой версии пакета офисных программ.

Кроме того, на сайте Microsoft 365 можно получить бесплатную временную подписку на месяц. Однако для этого пользователям придется привязать банковскую карту.

«Если вы не отмените подписку до истечения месяца, с вас будет взиматься плата в размере 100 долларов за годовой доступ», — предупредили в CNet.

Самым распространенным вариантом не оплачиваемого доступа к офисному пакету авторы назвали подключение бесплатной подписки Microsoft 365, которая включает сервисы Word, Excel, OneDrive, PowerPoint, Outlook, Skype и «Календарь». Но пользоваться ими можно лишь при наличии интернет-подключения через браузер, заключают авторы.

Ранее Microsoft продемонстрировала облачную версию собственной операционной системы, которая получила название Windows 365. Она спроектирована таким образом, что пользователь может получить доступ к собственным приложениям и данным удаленно с любого устройства.

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