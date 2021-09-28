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Эксперт Минко обозначил зону ответственности УК в вопросах общедомовой территории

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 02:25
Общество
Эксперт Минко обозначил зону ответственности УК в вопросах общедомовой территории
gov-murman.ru  /  Пресс-служба правительства Мурманской области

Москва, 28 сентября. Нередко жильцы дважды платят за услуги, которые уже учтены в обязанностях управляющей компании и оплачены ими через платежи по квитанции.

Необходимо сохранять бдительность, так как нередко встречаются недобросовестные управляющие компании. Об этом рассказал генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко агентству «Прайм».

Все, что находится за пределами квартир жильцов, находится в ответственности УК. Ремонт придомовой территории, лестничных клеток, чердаков, а также уборка уже включены в квитанции.

«То есть, возможно, в вашем подъезде и нужно поменять окна и, действительно, это обязанность управляющей компании, но сделает она это только тогда, когда соберет необходимые деньги по тарифу текущего ремонта и только в рамках утверждаемого на год вперед плана», — сказал Минко.

Стояки и трубы, газовые трубы, система отопления являются общедомовым имуществом, а значит за их обслуживание платит УК. Она должна за свой счет чинить батареи или вышедшие из строя стояки.

Ранее компания «Ингосстрах» назвала типы самых распространенных страховых случаев с жильем, по которым россияне обращались за компенсацией ущерба в период с января по июнь. В 76,4% случаев квартиры страдали от связанных с потопами аварий.

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