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«Ингосстрах» перечислил самые распространенные типы аварий в квартирах

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 01:56
Общество
«Ингосстрах» перечислил самые распространенные типы аварий в квартирах
pixabay.com/PD

Москва, 28 сентября. Компания «Ингосстрах» назвала типы самых распространенных страховых случаев с жильем, по которым россияне обращались за компенсацией ущерба в период с января по июнь.

В 76,4% случаев квартиры страдали от связанных с потопами аварий. Выплаты за повреждения жилья от воды в первом полугодии превысили 96 млн рублей, следует из анализа страховой компании. Это на 29,4 млн рублей больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС.

Около 4,8% выплат пришлось на вызванные коротким замыканием повреждения, 0,3% –– на «противоправные действия третьих лиц». На иные риски пришлось 18,5% случаев. Самыми крупными стали выплаты за связанные с коротким замыканием (707 тысяч рублей) и повреждениями водой (638 тысяч рублей) происшествия.

Ранее вице-президент организации «Опора России», предприниматель Павел Сигал заявил, что ситуация с ценами на жилье в России в ближайшие месяцы начнет стабилизироваться. Аналитик AMarkets Артем Деев отметил, что как только затраты строительных компаний начнут сокращаться, то цены на недвижимость пойдут вниз.

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жилье недвижимость страхование
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