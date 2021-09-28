Валюта трех стран может вырасти этой осенью

Москва, 28 сентября. Изменение курса валют отдельной страны зависит от макроэкономических факторов, геополитики и разовых экономических явлений.

Этой осенью рост могут показать чешская крона, новозеландский доллар и швейцарский франк. Причинами роста для чешской валюты могут стать превышение сальдо трансферов, хорошие условия для инвесторов, а также устойчивый рост ВВП. Развитие экономики Новой Зеландии позволяет говорить о большом потенциале национальной валюты по отношению к доллару. Об этом рассказал доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

По его словам, рост швейцарского франка обеспечивается за счет высокой экономической свободы в стране, низкой процентной ставки. Экономист отметил, что южнокорейская вона, дирхам ОАЭ и израильский шекель также имеют шансы для положительной динамики. Об этом информирует агентство "Прайм".

Аналитики спрогнозировали укрепление рубля по отношению к доллару к концу этого года. Поддержку рублю может оказать благоприятная ситуация на нефтяном рынке.