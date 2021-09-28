Нед Прайс ушел на карантин в связи с положительным результатом теста на COVID-19

Вашингтон, 28 сентября. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

В связи с положительным результатом теста на COVID-19 Прайс ушел на самоизоляцию. Он сообщил, что почувствовал первые симптомы коронавируса во вторник, 28 сентября, после чего сдал анализы на наличие COVID-19 в организме.

Глава пресс-центра Госдепа рассказал, что чувствует себя не очень хорошо, однако считает, что сделанная ранее вакцина против инфекции защитит его от тяжелого течения болезни.

Заместитель Прайса Джалина Портер сообщила, что госсекретарь Энтони Блинкен также сдал тест на коронавирус, его результат оказался отрицательным. Никто из делегации Блинкена, которая сопровождала его на Генассамблее ООН, не заболел COVID-19.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков предупредил о новой маскировке COVID-19. По его словам, инфекция научилась «обходить иммунные барьеры» организма.