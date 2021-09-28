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Киев выступил против прекращения конфликта в Донбассе
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Киев выступил против прекращения конфликта в Донбассе
facebook.com  /  Операция объединенных сил

Киев, 28 сентября. Киев категорически выступает против замораживания конфликта в Донбассе, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

В ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон вопрос о введении миротворцев ООН в Донбасс не обсуждался. Об этом Ермак заявил на телеканале ICTV.

«Украинская сторона категорически выступает против замороженного конфликта. И поэтому вопрос голубых шлемов, которые могли бы появиться, этот вопрос не обсуждался. И в данный момент, я думаю, мы пока не в той стадии, чтобы обсуждать этот вопрос», — сказал он.

Украина требует отправки в Донбасс миротворческой миссии ООН. Ранее российский президент Владимир Путин поддержал идею отправки миротворцев в регион. Дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе были введены 27 июля 2020 года. Они запрещают ведение огня, размещение вооружения вблизи населенных пунктов и внутри них, а также наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

Ранее сообщалось, что Киев готовится к авиаударам по Крыму и Донбассу. Украинские силовики обостряют ситуацию в зоне ООС по приказу руководства страны. ВСУ на учениях отработали авиаудары по Крыму и Донбассу. Военные ДНР после обстрелов открыли ответный огонь.

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Киев донбасс конфликт
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