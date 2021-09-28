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Международная федерация хоккея осудила украинца Денискина за расизм
Спорт
Международная федерация хоккея осудила украинца Денискина за расизм
pixabay.com  /  PD

Киев, 28 сентября. Международная федерация хоккея осудила действия украинского нападающего ХК «Кременчук» Андрея Денискина за расистский жест в адрес темнокожего игрока «Донбасса» Джейлену Смереку.

Инцидент произошел во время игры в рамках украинского чемпионата по хоккею. Денискин решил «очистить банан». Арбитр встречи за этот расистский жест удалил нападающего ХК «Кременчук» до конца матча.

Президент международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что в этом спорте и обществе нет места для такого откровенного и неспортивного жеста. По словам главы IIHF, данный жест является прямым нападением на идеалы и ценности хоккея. Тардиф подчеркнул, что федерация проведет расследование для выбора наказания за подобный жест.

При этом Денискин уже публично извинился за этот инцидент. Он написал соответствующий пост в социальной сети Instagram. Однако аккаунт нападающего вскоре был заблокирован.

Традиф совсем недавно занял пост президента IIHF. Француз возглавил Международную федерацию хоккея 25 сентября. Этот пост до него с 1994 года занимал швейцарец Рене Фазель.

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хоккей расизм iihf денискин
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