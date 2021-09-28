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Военный эксперт Коротченко: С-500 справится с новой гиперзвуковой ракетой США
Армия
Военный эксперт Коротченко: С-500 справится с новой гиперзвуковой ракетой США
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 28 сентября. США смогут поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты в течение пяти лет, но РФ может нейтрализовать угрозу с помощью комплексов С-500, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

США смогут провести полный цикл испытаний гиперзвуковых ракет воздушного базирования и начать их серийное производство «на рубеже ближайших пяти лет», отметил главный редактор журнала «Национальная оборона». По его мнению, России в этой связи нужно в рамках гособоронзаказа увеличить ассигнования на способные перехватывать цели этого класса системы ПВО.

«То есть нужно ускорить поставки в войска новейших систем ПВО 5-го поколения С-500, чтобы ко времени постановки на вооружение американских ракет мы были способны с уверенностью нейтрализовать эту потенциальную угрозу», — сообщил РИА Новости Коротченко.

Ранее Коротченко заявил, что С-500 может решать задачи стратегической противоракетной обороны и способен поражать цели в ближнем космосе. Мобильность боевого комплекса позволяет задействовать его в любой точке России, отметил эксперт. По его мнению, Россия вряд ли будет организовывать сплошную систему стратегической ПРО. Так, для защиты неба над Москвой у российских военных есть шахтные модернизированные противоракеты, но при необходимости их могут усилить расчетами С-500.

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