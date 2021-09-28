Счетная палата выявила нарушения при освоении бюджета за 2020 год на 338,6 млрд

Москва, 28 сентября. Счетная палата по результатам проверок выявила нарушения исполнения федерального бюджета РФ за 2020 год в размере 338,6 миллиарда рублей.

Согласно заключению аудиторов, доходы федерального бюджета в минувшем году составили 18,7 триллиона рублей, расходы — 22,8 триллиона рублей. Нарушения федеральных законов и постановлений правительства России при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями аудиторы оценили в 84,8 миллиарда рублей.

Объем неправильного отражения в учете фактов хозяйственной жизни составил 97,8 миллиарда рублей. Использование федеральных средств на создание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые не дали результаты, а также на разработку невостребованной проектно-сметной документации, на покупку неиспользуемых объектов недвижимого имущества и иного имущества составили 24,2 миллиарда рублей.

Нарушения при осуществлении госзакупок составили 9,8 миллиарда. Объем иных нарушений —122 миллиарда. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на отчет Счетной палаты.

Ранее сообщалось, что бюджет России пополнится за счет труда осужденных в тюрьмах. Прогнозируемый доход на 2022 год должен составить 15,8 миллиарда рублей.